Депутат Европарламента столкнулся с русофобией из-за дочери Пескова

Девушка проходит стажировку в аппарате одного из европейских парламентариев. С критикой на него обрушились коллеги.

Депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что столкнулся с нападками коллег из-за дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы. Девушка проходит стажировку в его аппарате, и никаких нарушений в этом Шопрад не видит.

- Она работает в качестве стажёра с ноября. Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право, - пояснил депутат в беседе с РИА «Новости».

Как подчеркнул Шопрад, Пескова заключила контракт с Европарламентом, а не с ним, а заявления некоторых «русофобски настроенных депутатов в ЕП о том, что это представляет якобы какую-то опасность», являются ложными и направлены на дестабилизацию самого парламентария.

Эмерик Шопрад добавил, что Елизавета Пескова не обладает доступом к секретным данным и не посещает закрытые заседания, а занимается такими вещами, как подготовка обзоров прессы.