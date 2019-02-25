Власть

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 20:48

В Кремле опровергли одобрение Путина по делу Калви

Дмитрий Песков.
Источник: Riafan.ru
#Песков

#Путин

#Калви
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.

Глава государства просто констатировал факты, сказал Песков. А СМИ неверно интерпретировали его слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил позицию Владимира Путина по поводу ареста инвестора Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok. Слова представителя Кремля передал «Интерфакс».

Как пояснил Песков, Bloomberg неверно интерпретировал слова президента, и никакого одобрения данного уголовного дела со стороны Путина не было.

- Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений он не высказывал, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Калви и ряд банкиров были задержаны в середине января 2019 года. Их подозревают в мошенничестве при сделке по банку «Восточный».

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