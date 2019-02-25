Общество

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 18:32

В Пенсионном фонде сказали ветерану ВОВ, что он не воевал, и не дали денег

Пенсионный фонд.
Источник: Nao24.ru
#ВОВ

#ветераны

#ПФР
Челябинск, 25 Февраля - DIXINEWS.

И отказались платить положенное на праздник пособие. Пришлось обращаться в прокуратуру.

В Челябинской области прокуратура Миасса потребовала от Пенсионного фонда России выплатить 10 тысяч рублей 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Как сказано на сайте надзорного ведомства, эти деньги не выдали пенсионеру с формулировкой, будто бы он не воевал.

Как выяснилось, пожилой мужчина является ветераном войны, так как в 1951 году участвовал в боевых операциях на Западной Украине против националистического подполья. В итоге ежегодно ему полагается выплата в 10 тысяч рублей, однако в 2018 году ему не заплатили. В городском управлении ПФР пришли к выводу, раз ветеран участвовал в военных операциях после мая 1945 года, то он не имеет отношения к Великой Отечественной.

Действуя в интересах пенсионера, прокуратура обратилась в суд и потребовала признать действия сотрудников Пенсионного фонда незаконными и обязать ведомство заплатить ветерану положенные деньги.

Напомним, накануне стало известно, что в Пушкино Ленинградской области чиновники поздравили блокадницу с 850-летием, прислав открытку с ошибками.

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