Путин поддержал арест основателя Baring Vostok

Глава государства считает, что нужно разобраться в произошедшем. Подозрения в хищении таких сумм игнорировать невозможно.

Президент России Владимир Путин поддержал проведение расследования в отношении топ-менеджеров Baring Vostok. Как пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, такое заявление российский лидер сделал на закрытом заседании на прошлой неделе.

Так, Путин заявил, что игнорировать подозрения следствия о хищении 2,5 млрд рублей нельзя. При этом заранее президент не давал разрешения на арест Майкла Калви, однако заметил, что предварительное заключение в отношении бизнесменов может быть оправданным.

С официальным комментарием по делу Baring Vostok Владимир Путин пока не выступал. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что задержание бизнесмен уровня Майкла Калви могло произойти в любой стране мира.

Напомним, ранее инвестиционный фонд опубликовал письмо, в котором просил Владимира Путина взять под контроль уголовное дело в отношении руководства Baring Vostok.