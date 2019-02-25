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Константин Большаков
25 Февраля, 2019 17:17
Путин поддержал арест основателя Baring Vostok
Владимир Путин.
Источник: Neweurope.eu
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.
Глава государства считает, что нужно разобраться в произошедшем. Подозрения в хищении таких сумм игнорировать невозможно.
Президент России Владимир Путин поддержал проведение расследования в отношении топ-менеджеров Baring Vostok. Как пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, такое заявление российский лидер сделал на закрытом заседании на прошлой неделе.
Так, Путин заявил, что игнорировать подозрения следствия о хищении 2,5 млрд рублей нельзя. При этом заранее президент не давал разрешения на арест Майкла Калви, однако заметил, что предварительное заключение в отношении бизнесменов может быть оправданным.
С официальным комментарием по делу Baring Vostok Владимир Путин пока не выступал. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что задержание бизнесмен уровня Майкла Калви могло произойти в любой стране мира.
Напомним, ранее инвестиционный фонд опубликовал письмо, в котором просил Владимира Путина взять под контроль уголовное дело в отношении руководства Baring Vostok.
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