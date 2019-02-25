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Константин Большаков
25 Февраля, 2019 16:25
Кокорина и Мамаева предложили исправить Рязанью
Павел Мамаечв и Александр Кокорин.
Источник: Kaznews.kz
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.
Игроки могли бы тренировать тамошних футболистов. Находясь не в СИЗО, а под домашним арестом.
Депутат Государственной думы Александр Шерин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой изменить меру пресечения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Шерин предложил отправить игроков под домашний арест в Рязань, где они могли бы работать с местными футболистами, передаёт «Р-Спорт».
По мнению парламентария, Кокорина и Мамаева можно содержать на территории базы футбольного клуба «Рязань». Работа в таких условиях поможет спортсменам встать на путь исправления, уверен Шерин.
Напомним, Кокорин и Мамаев находятся под арестом с октября 2018 года. Тогда игроки устроили две драки в один день в Москве, отмечая юбилей дружбы. Одним из пострадавших оказался высокопоставленный чиновник Минпромторга Денис Пак.
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