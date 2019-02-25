Кокорина и Мамаева предложили исправить Рязанью

Игроки могли бы тренировать тамошних футболистов. Находясь не в СИЗО, а под домашним арестом.

Депутат Государственной думы Александр Шерин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой изменить меру пресечения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Шерин предложил отправить игроков под домашний арест в Рязань, где они могли бы работать с местными футболистами, передаёт «Р-Спорт».

По мнению парламентария, Кокорина и Мамаева можно содержать на территории базы футбольного клуба «Рязань». Работа в таких условиях поможет спортсменам встать на путь исправления, уверен Шерин.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся под арестом с октября 2018 года. Тогда игроки устроили две драки в один день в Москве, отмечая юбилей дружбы. Одним из пострадавших оказался высокопоставленный чиновник Минпромторга Денис Пак.