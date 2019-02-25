Питерские чиновники поздравили блокадницу с 850-летием

Сразу несколько госслужащих подписались под ошибочной открыткой. Не понятно, почему они не обратили внимания на грубые просчёты в письме.

В группе «Пушкин. Царское село» в социальной сети «Вконтакте» местная жительница анонимно опубликовала открытку, в которой её бабушку-блокадницу городские чиновники поздравляют с юбилеем. Женщине исполнилось 80 лет, но чиновники составили шокирующее обращение.

- Уважаемый Анна Михайловна! Пушкинский муниципальный Совет сердечно поздравляет вас с юбилеем. 850 лет – знаменательная веха в жизни человека, - сказано в письме.

Под поздравлением подписались как минимум три чиновника из администрации городского округа, в том числе замглавы МО Александр Ратиев.

Как пишет «Фонтанка.ру», дозвониться до администрации и муниципального совета Пушкино не удалось. Сами чиновники выступить с объяснениями пока не спешат.