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Константин Большаков
25 Февраля, 2019 15:20
Питерские чиновники поздравили блокадницу с 850-летием
Поздравление Анне Михайловне.
Источник: vk.com
Санкт-Петербург, 25 Февраля - DIXINEWS.
Сразу несколько госслужащих подписались под ошибочной открыткой. Не понятно, почему они не обратили внимания на грубые просчёты в письме.
В группе «Пушкин. Царское село» в социальной сети «Вконтакте» местная жительница анонимно опубликовала открытку, в которой её бабушку-блокадницу городские чиновники поздравляют с юбилеем. Женщине исполнилось 80 лет, но чиновники составили шокирующее обращение.
- Уважаемый Анна Михайловна! Пушкинский муниципальный Совет сердечно поздравляет вас с юбилеем. 850 лет – знаменательная веха в жизни человека, - сказано в письме.
Под поздравлением подписались как минимум три чиновника из администрации городского округа, в том числе замглавы МО Александр Ратиев.
Как пишет «Фонтанка.ру», дозвониться до администрации и муниципального совета Пушкино не удалось. Сами чиновники выступить с объяснениями пока не спешат.
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