Серебряков объяснил очередное грубое высказывание о России

Знаменитый актёр вновь сделал неоднозначное заявление. Он обвинил нашу страну в развязывании войн.

Актёр Алексей Серебряков объяснил, что имел в виду, говоря о России, которая в течение последних 20 лет «создала несколько войн». Слова артиста приводит РИА «Новости».

- Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орёт. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война - это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами, - заявил Серебряков.

При этом актёр добавил, что человеческая жизнь является бесценной, и сам он – «активный пацифист» и выступает против войны.

Напомним, в феврале 2018 года Алексей Серебряков уже отметился неоднозначным высказыванием про Россию. Тогда он сказал, что национальная идея страны заключается «в силе, наглости и хамстве».