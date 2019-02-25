В Кремле рассказали о целях «Цирконов»

Ранее сообщалось, что ракеты могут нацелить на объекты в США. Но президент подобного не говорил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не уточнял, куда будут нацелены российские «Цирконы», если у границ нашей страны появятся ракеты средней и меньшей дальности. Так Песков отреагировал на телесюжет, посвящённый вероятным целям российских ракет.

Как напомнил представитель Кремля, в ходе послания Федеральному собранию Путин говорил о зеркальном ответе на ракетную угрозу. В частности, глава государства сказал, что Россия может нацелить ракеты не только на пусковые установки, но и на центры принятия решений.

- Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи, - передаёт «Интерфакс» слова Пескова.

Напомним, накануне на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о том, что целями «Цирконов» могут стать 5 военных центров в США.