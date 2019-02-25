От «Билайна» отвернулись миллионы клиентов

Но, несмотря на это, компания сумела увеличить прибыль. Каким образом она сумела добиться выхода в плюс?

В 2018 году «Билайн» лишился 5% клиентов. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано в документах, опубликованных холдинговой компанией Veon (бывшая VimpelCom Ltd.)

Так, в отчёте за 2018 год сказано, что общая выручка «Вымплекома» в России выросла на 5,7% - с 275,9 млрд до 291,5 млрд рублей. При этом абонентская база компании сократилась на 5% - число клиентов упало с 58,2 млн человек до 55,3 млн человек, а число абонентов мобильной связи с 38,4 млн до 36,8 млн человек.

Что касается прироста выручки, то в Veon объяснили это успешной интеграцией магазинов «Евросети» и позитивной динамикой среднего дохода с пользователя. Более 1,5 тысяч магазинов прошли ребрендинг и стали частью бренда «Билайн».

Отметим, что в России «Билайн» занимает третье место на рынке мобильных операторов после МТС и «Мегафона».