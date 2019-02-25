Политика

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 12:37

Путина попросили взять под контроль дело Baring Vostok

Майкл Калви.
Источник: Iz.ru
#Путин

#BaringVostok

#банкиры
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.

Шестерых фигурантов расследования подозревают в мошенничестве. Сами они вину не признают.

Президент РФ Владимира Путина попросили взять под личный контроль уголовное дело в отношении топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», письмо с такой просьбой опубликовано на сайте фонда.

Как говорится в тексте документа, несмотря на требования законодательства, в отношении задержанных избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом само дело завели на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный».

По громкому делу, помимо основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, проходят партнёры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, а также ещё три человека. Следствие полагает, что в 2017 году под видом сделки банкиры похитили у «Восточного» около 2,5 млрд рублей.

Фигуранты дела и сам Калви свою вину не признают. Давать показания они отказались. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста банкиров.

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