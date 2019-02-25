В «Роскосмосе» объяснили, почему «забыли» о полёте Гагарина

Новый сайт госкорпорации ещё не доработали. Информацию о первом космонавте обязательно внесут на страницу.

На сайте «Роскосмоса» в разделе «Запуски» не оказалось сведений о полёте «Востока-1» с Юрием Гагариным на борту, который был совершён 12 апреля 1961 года. Как обращает «Говорит Москва», в шапке раздела сказано, что в нём содержатся сведения о полётах 1960-1969 годов, но полёт Гагарина почему-то зафиксирован не был.

В пресс-службе «Роскосмоса» поспешили объяснить радиостанции, с чем связан данный казус.

- Новый сайт госкорпорации «Роскосмос» начал свою работу 25 ноября 2018 года, некоторые его разделы продолжают наполняться в рабочем режиме, для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта, - заявили в ведомстве.

Историю запусков до 1963 года на своём сайте в «Роскосмосе» обещали дополнить, включив в неё запуск первого спутника и полёта Гагарина.