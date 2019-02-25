Технологии и наука

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 11:57

В «Роскосмосе» объяснили, почему «забыли» о полёте Гагарина

Запуск корабля "Восток-1".
Источник: Star-citizen-ru.ru
#Роскосмос

#гагарин

#космонавтика
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.

Новый сайт госкорпорации ещё не доработали. Информацию о первом космонавте обязательно внесут на страницу.

На сайте «Роскосмоса» в разделе «Запуски» не оказалось сведений о полёте «Востока-1» с Юрием Гагариным на борту, который был совершён 12 апреля 1961 года. Как обращает «Говорит Москва», в шапке раздела сказано, что в нём содержатся сведения о полётах 1960-1969 годов, но полёт Гагарина почему-то зафиксирован не был.

В пресс-службе «Роскосмоса» поспешили объяснить радиостанции, с чем связан данный казус.

- Новый сайт госкорпорации «Роскосмос» начал свою работу 25 ноября 2018 года, некоторые его разделы продолжают наполняться в рабочем режиме, для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта, - заявили в ведомстве.

Историю запусков до 1963 года на своём сайте в «Роскосмосе» обещали дополнить, включив в неё запуск первого спутника и полёта Гагарина.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«Роскосмос» раскрыл, когда запустит туристов вокруг Земли
Рогозин нашёл оправдание неудачным запускам ракет
Глава NASA ответил на приглашение «Роскосмоса» приехать в Москву
Читайте в рубрике:
Илон Маск сказал, что он думает о меме про Илона Маска
Российских космонавтов отправят на Луну
Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»




Первый день рождения пандочки отметили в зоопарке Малайзии
Подхватит ли Армения украинский «Майдан»
Путин выступает с посланием Федеральному собранию — LIVE
Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В 11-ый раз сборная России по футболу выиграла Кубок легенд
Москва, 25 Февраля, 13:08.
От «Билайна» отвернулись миллионы клиентов
Санкт-Петербург, 25 Февраля, 12:45.
Упростить визовый режим для иностранцев предлагает Александр Беглов
Москва, 25 Февраля, 12:37.
Путина попросили взять под контроль дело Baring Vostok
Москва, 25 Февраля, 11:57.
В «Роскосмосе» объяснили, почему «забыли» о полёте Гагарина
Челябинск, 25 Февраля, 10:51.
В Челябинске заявили о масштабной очереди в детсады
Санкт-Петербург, 25 Февраля, 10:50.
«Большой хрустальны глобус» завоевал саночник из Ленинградской области
Владивосток, 25 Февраля, 10:45.
Суд отпустил мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником
Екатеринбург, 25 Февраля, 10:43.
Свердловские власти официально повысили "коммуналку"
Красноярск, 25 Февраля, 10:24.
В Красноярском крае открыли своеобразный тюремный музей
Киев, 25 Февраля, 10:04.
В украинскую армию призывали полуголыми девушками
Москва, 25 Февраля, 09:45.
Более 430 видеокамер появятся на остановках Москвы до конца года


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия