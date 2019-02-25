Суд отпустил мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником

А следователи не стали настаивать на другой мере пресечения. Таким образом, мужчина будет ждать приговора на свободе.

Суд в Приморье не стал заключать под домашний арест мужчину, который проходит обвиняемым по делу о «самосуде» над пятиклассником в школе города Большой Камень. Избрания другой меры пресечения следователи требовать не стали. До конца расследования мужчина останется на свободе.

Насколько известно, у него четверо детей. Друзья помогают отцу сбором денег на адвоката. Сам инцидент произошёл на минувшей неделе. Житель Большого Камня окунул в унитаз хулигана-пятиклассника, который ранее избил одноклассницу.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Побои». О пострадавшем известно, что он держал всю школу в страхе, издевался над сверстниками и даже приносил в учебное заведение нож.