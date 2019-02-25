Криминал

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 10:45

Суд отпустил мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником

Суд.
Источник: Sovetadvokatov.ru
#суд

#самосуд

#школьники
Владивосток, 25 Февраля - DIXINEWS.

А следователи не стали настаивать на другой мере пресечения. Таким образом, мужчина будет ждать приговора на свободе.

Суд в Приморье не стал заключать под домашний арест мужчину, который проходит обвиняемым по делу о «самосуде» над пятиклассником в школе города Большой Камень. Избрания другой меры пресечения следователи требовать не стали. До конца расследования мужчина останется на свободе.

Насколько известно, у него четверо детей. Друзья помогают отцу сбором денег на адвоката. Сам инцидент произошёл на минувшей неделе. Житель Большого Камня окунул в унитаз хулигана-пятиклассника, который ранее избил одноклассницу.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Побои». О пострадавшем известно, что он держал всю школу в страхе, издевался над сверстниками и даже приносил в учебное заведение нож.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
«Самосуд» над пятиклассником в Приморье привёл к уголовному делу
Министр просвещения растолковала родителям, как общаться с учителями
Суд решил освободить российского полковника-мятежника
Читайте в рубрике:
Похититель картины «Ай-Петри. Крым» объяснил свои мотивы
Очередная массовая драка в Москве закончилась убийствами
Назван самый опасный российский транспорт




Первый день рождения пандочки отметили в зоопарке Малайзии
Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте
Где находится самая наклонная улица в мире?
Панголины – самое популярное животное для контрабанды
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В 11-ый раз сборная России по футболу выиграла Кубок легенд
Москва, 25 Февраля, 13:08.
От «Билайна» отвернулись миллионы клиентов
Санкт-Петербург, 25 Февраля, 12:45.
Упростить визовый режим для иностранцев предлагает Александр Беглов
Москва, 25 Февраля, 12:37.
Путина попросили взять под контроль дело Baring Vostok
Москва, 25 Февраля, 11:57.
В «Роскосмосе» объяснили, почему «забыли» о полёте Гагарина
Челябинск, 25 Февраля, 10:51.
В Челябинске заявили о масштабной очереди в детсады
Санкт-Петербург, 25 Февраля, 10:50.
«Большой хрустальны глобус» завоевал саночник из Ленинградской области
Владивосток, 25 Февраля, 10:45.
Суд отпустил мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником
Екатеринбург, 25 Февраля, 10:43.
Свердловские власти официально повысили "коммуналку"
Красноярск, 25 Февраля, 10:24.
В Красноярском крае открыли своеобразный тюремный музей
Киев, 25 Февраля, 10:04.
В украинскую армию призывали полуголыми девушками
Москва, 25 Февраля, 09:45.
Более 430 видеокамер появятся на остановках Москвы до конца года


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия