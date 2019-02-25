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Константин Большаков
25 Февраля, 2019 10:04
В украинскую армию призывали полуголыми девушками
Солдаты ВСУ.
Источник: Angelalex.ru
Киев, 25 Февраля - DIXINEWS.
Один из высокопоставленных чиновников ВСУ разместил такую рекламу в соцсетях. И был подвергнут жёсткой критике.
Журналистка Ольга Решетилова на своей странице в Facebook раскритиковала спикера оперативного командования «Запад» ВСУ Анатолия Прошина, который опубликовал полуобнажённых девушек в военной форме. Такую «рекрутинговую промоакцию» Прошин запустил в честь Дня защитника Отечества, призвав украинцев вступать в армию.
К своему посту военный прикрепил фотографии женщин в военной форме и с оружием, написав, «подписал контракт? Получи бонус!».
- Так в его понимании выглядит реклама вооружённых сил. Человек не может сдержать свои сексуальные фантазии даже 23 февраля, - написала Решетилова.
В результате журналистка обвинила Прошина в замалчивании тем сексуального насилия и домогательств в армии и потребовала от правительственной комиссии провести с военным воспитательную беседу. Провокационный пост Прошину также пришлось удалить.
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