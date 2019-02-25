В украинскую армию призывали полуголыми девушками

Один из высокопоставленных чиновников ВСУ разместил такую рекламу в соцсетях. И был подвергнут жёсткой критике.

Журналистка Ольга Решетилова на своей странице в Facebook раскритиковала спикера оперативного командования «Запад» ВСУ Анатолия Прошина, который опубликовал полуобнажённых девушек в военной форме. Такую «рекрутинговую промоакцию» Прошин запустил в честь Дня защитника Отечества, призвав украинцев вступать в армию.

К своему посту военный прикрепил фотографии женщин в военной форме и с оружием, написав, «подписал контракт? Получи бонус!».

- Так в его понимании выглядит реклама вооружённых сил. Человек не может сдержать свои сексуальные фантазии даже 23 февраля, - написала Решетилова.

В результате журналистка обвинила Прошина в замалчивании тем сексуального насилия и домогательств в армии и потребовала от правительственной комиссии провести с военным воспитательную беседу. Провокационный пост Прошину также пришлось удалить.