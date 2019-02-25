Названы сроки введения электронных водительских прав

Информацию озвучили в Госавтоинспекции. Вскоре удостоверения станут электронными.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уже в 2020 году начнётся переход на электронные водительские удостоверения. Его слова передает РИА «Новости».

Как объяснил Черников, когда не было электронных документов, водительские права подтверждали, что человек может управлять автомобилем. Однако теперь всё можно проверить через информационные системы. Это же касается свидетельства о регистрации автомобиля.

- У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы её ведём с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы, - сказал начальник ГИБДД.

Михаил Черников добавил, что использование электронных документов поможет бороться с поддельными правами и предотвратить их использование несколькими людьми с похожей внешностью.