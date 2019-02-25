Культура

Константин Большаков
25 Февраля, 2019 08:46

Названы победители «Оскара» в 2019 году

Рами Малек.
Источник: kinopoisk.ru
#оскар

#кинопремия

#кино
Москва, 25 Февраля - DIXINEWS.

Речь идёт о категориях лучший фильм, режиссёр, актёр и актриса. Церемония прошла этой ночью.

В США в 91-й раз прошла церемония вручения самой престижной кинонаграды. Впервые за много лет, мероприятие не имело ведущего, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Главную награду – «Оскар» за лучший фильм – получила «Зелёная книга» режиссёра Питера Фаррели. Лучшим режиссёром по итогам церемонии назвали Альфонсо Куарона за картину «Рома». Также Куарону вручили статуэтку за лучшую операторскую работу.

За лучшую мужскую роль «Оскар» вручили Рами Малеку. Его отметили высокой наградой за работу в фильме «Богемская рапсодия», где Малек сыграл лидера Queen Фредди Меркьюри.

За лучшую женскую роль «Оскар» получила актриса Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке». Что касается остальных номинаций, все они опубликованы на сайте премии.

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