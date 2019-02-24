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Константин Большаков
24 Февраля, 2019 18:06

Названо число участников марша Немцова в Москве

Марш Немцова.
Источник: P2beep.livejournal.com
#Немцов

#Марш

#митинги
Москва, 24 Февраля - DIXINEWS.

Мероприятие посвящено к очередной годовщине убийства политика. Пришли тысячи людей.

В воскресенье, 24 февраля, в Москве прошёл марш памяти политика Бориса Немцова. Митингующие прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, в согласованном с властями мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек. Охрану правопорядка обеспечивали полиция и Росгвардия, уточнили в ведомстве.

Помимо Москвы, подобные акции прошли сегодня ещё в десятке городов России, и даже в зарубежных странах. О беспорядках не сообщается.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы недалеко от Кремля. По делу осуждены пятеро выходцев из Чечни, но заказчиков убийства не нашли.

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