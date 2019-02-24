В России изменились правила посадки в самолёт

Теперь на борт можно попасть по электронному талону. В ряде аэропортов подтвердили готовность ввести такую практику.

Министерство транспорта РФ опубликовало приказ, который позволяет в российских аэропортах проходить в самолёт по электронным посадочным талонам. Данный документ появился на портале правовой информации и вступил в силу 24 февраля.

Отныне пассажиры, которые самостоятельно прошли онлайн-регистрацию, будут получать электронный посадочный талон и проходить по нему в стерильную зону аэропорта. А желающие также смогут сами распечатывать свой талон в аэропорту или получать его у сотрудников авиакомпании.

Как пояснили в Шереметьево и Домодедово, воздушные гавани технически готовы к обслуживанию клиентов по новым правилам, пишет РИА «Новости». Во Внуково такую процедуру введут до конца 2019 года.