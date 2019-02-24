Порошенко признался, что «похоронил» планы Путина

Якобы, российское руководство желало «расчленить» украинскую территорию. А Порошенко отважно этому сопротивлялся.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сумел сорвать планы президента РФ Владимира Путина, который будто бы хотел «расчленить страну и создать Новороссию». Слова Порошенко передало агентство «УНИАН».

- Целью Путина отнюдь не был Крым или Донбасс, - сказал Порошенко. – Это были рычаги влияния, через которые Путин пытался влиять на всю Украину.

Однако украинский народ не стал спрашивать «разрешений» и сам решил, куда ему двигаться, добавил Порошенко, а после «похоронил» планы Кремля на «уничтожение и растерзание» Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Пётр Порошенко грубо высказался о Владимире Путине в эфире российского федерального телеканала.