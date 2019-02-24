|
Константин Большаков
24 Февраля, 2019 12:39
Порошенко признался, что «похоронил» планы Путина
Пётр Порошенко.
Источник: Rusdialog.ru
Киев, 24 Февраля - DIXINEWS.
Якобы, российское руководство желало «расчленить» украинскую территорию. А Порошенко отважно этому сопротивлялся.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сумел сорвать планы президента РФ Владимира Путина, который будто бы хотел «расчленить страну и создать Новороссию». Слова Порошенко передало агентство «УНИАН».
- Целью Путина отнюдь не был Крым или Донбасс, - сказал Порошенко. – Это были рычаги влияния, через которые Путин пытался влиять на всю Украину.
Однако украинский народ не стал спрашивать «разрешений» и сам решил, куда ему двигаться, добавил Порошенко, а после «похоронил» планы Кремля на «уничтожение и растерзание» Украины.
Напомним, ранее стало известно, что Пётр Порошенко грубо высказался о Владимире Путине в эфире российского федерального телеканала.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия