|
Константин Большаков
24 Февраля, 2019 10:45
Россия заявила об отсутствии условий для мира с Японией
Сергей Лавров.
Источник: Zen.yandex.ru
Москва, 24 Февраля - DIXINEWS.
Сейчас нет возможности подписать мирный договор между двумя странами, уверены наши дипломаты. И в ближайшее время её не ожидается.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас нет приемлемых условий для заключения мирного договора с Японией. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.
Как пояснил Лавров, в Токио делают много публичных заявлений о том, что «вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией, но условия для урегулирования проблемы «отсутствуют полностью».
Кроме того, министр опроверг сообщения, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня.
- Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались, - добавил Лавров.
Также Сергей Лавров уточнил, что Москва и Токио будут продолжать переговоры, несмотря на все сложности.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия