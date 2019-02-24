Политика

Константин Большаков
24 Февраля, 2019 10:45

Россия заявила об отсутствии условий для мира с Японией

Сергей Лавров.
Источник: Zen.yandex.ru
#МИД

#Лавров

#Япония
Москва, 24 Февраля - DIXINEWS.

Сейчас нет возможности подписать мирный договор между двумя странами, уверены наши дипломаты. И в ближайшее время её не ожидается.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас нет приемлемых условий для заключения мирного договора с Японией. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.

Как пояснил Лавров, в Токио делают много публичных заявлений о том, что «вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией, но условия для урегулирования проблемы «отсутствуют полностью».

Кроме того, министр опроверг сообщения, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня.

- Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались, - добавил Лавров.

Также Сергей Лавров уточнил, что Москва и Токио будут продолжать переговоры, несмотря на все сложности.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
МИД РФ обвинил США в шантаже военных Венесуэлы
Захарова отреагировала на ухудшение здоровья Скрипаля
Лавров упрекнул ЕС в погоне за чужими интересами
Читайте в рубрике:
Порошенко признался, что «похоронил» планы Путина
Порошенко по-своему объяснил отказ Путина от телефонного разговора
Порошенко в эфире российского канала крайне грубо высказался о Путине




В США создадут космические войска
«Товарищ, коллега и профессионал»: выступление Лаврова на конференции памяти Виталия Чуркина
20 тысяч парижан протестуют против антисемитизма
Институты Конфуция попали под наблюдение
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Порошенко признался, что «похоронил» планы Путина
Санкт-Петербург, 24 Февраля, 11:25.
Появились новые факты, подтверждающие встречу Соболь и Пригожина
Москва, 24 Февраля, 10:45.
Россия заявила об отсутствии условий для мира с Японией
Москва, 24 Февраля, 10:15.
Режиссёр «Джентльменов удачи» госпитализирован
Челябинск, 24 Февраля, 09:31.
Взорвавшийся в Магнитогорске дом начал гореть
Москва, 23 Февраля, 15:37.
Российское направление у украинских мигрантов потеряло популярность
Москва, 23 Февраля, 11:50.
Почти 180 миллиардов рублей в год заплатят россияне за вывоз мусора
Нью-Йорк, 23 Февраля, 11:23.
Порошенко по-своему объяснил отказ Путина от телефонного разговора
Каракас, 23 Февраля, 10:25.
Три моста на границе с Колумбией закрыла Венесуэла
Чита, 23 Февраля, 09:28.
Над территорией России пролетел самолёт ВВС США
Москва, 23 Февраля, 01:14.
«Ребята удачно пристроились к проблеме»: эксперт объяснил, как Навальный и Соболь использовали дело с отравлением в Москве
Казань, 22 Февраля, 20:54.
Погода готовит татарстанцам неприятный "сюрприз" в праздник


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия