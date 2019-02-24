Россия заявила об отсутствии условий для мира с Японией

Сейчас нет возможности подписать мирный договор между двумя странами, уверены наши дипломаты. И в ближайшее время её не ожидается.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас нет приемлемых условий для заключения мирного договора с Японией. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.

Как пояснил Лавров, в Токио делают много публичных заявлений о том, что «вот-вот добьются результата» в переговорах с Россией, но условия для урегулирования проблемы «отсутствуют полностью».

Кроме того, министр опроверг сообщения, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня.

- Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались, - добавил Лавров.

Также Сергей Лавров уточнил, что Москва и Токио будут продолжать переговоры, несмотря на все сложности.