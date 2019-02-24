Режиссёр «Джентльменов удачи» госпитализирован

Известного кинематографиста доставили в больницу. Уже известен предварительный диагноз.

Советского и российского кинорежиссёра Георгия Данелия доставили в одну из московских клиник. Об этом заявила его супруга Галина Юркова-Данелия, передаёт телеканал «Звезда».

Насколько известно, режиссёр попал в больницу с одышкой. По предварительной информации, врачи подозревают у Данелии пневмоторакс – скопление воздуха или газов в лёгких. Сейчас медики делают всё возможное, чтобы улучшить состояние режиссёра.

Отметим, что Георгий Данелия является режиссёром таких знаменитых фильмов, как «Джентльмены удачи», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Афоня» и многих других.