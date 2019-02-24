Культура

Константин Большаков
24 Февраля, 2019 10:15

Режиссёр «Джентльменов удачи» госпитализирован

Георгий Данелия.
Источник: Ge.mir24.tv
#кинорежиссёр

#госпитализация

#Данелия
Москва, 24 Февраля - DIXINEWS.

Известного кинематографиста доставили в больницу. Уже известен предварительный диагноз.

Советского и российского кинорежиссёра Георгия Данелия доставили в одну из московских клиник. Об этом заявила его супруга Галина Юркова-Данелия, передаёт телеканал «Звезда».

Насколько известно, режиссёр попал в больницу с одышкой. По предварительной информации, врачи подозревают у Данелии пневмоторакс – скопление воздуха или газов в лёгких. Сейчас медики делают всё возможное, чтобы улучшить состояние режиссёра.

Отметим, что Георгий Данелия является режиссёром таких знаменитых фильмов, как «Джентльмены удачи», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Афоня» и многих других.

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