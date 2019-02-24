Пожары

Константин Большаков
24 Февраля, 2019 09:31

Взорвавшийся в Магнитогорске дом начал гореть

Место происшествия.
Источник: 74.mchs.gov.ru
#взрывгаза

#магнитогорск

#МЧС
Челябинск, 24 Февраля - DIXINEWS.

Печально известное здание вновь в центре внимания. Горело помещение торгового центра, прилегающего к дому.

В ночь на 24 февраля в Магнитогорске загорелся торговый центр «Зори Урала», который расположен в пристрое к дому по улице Карла Маркса, 164, где в декабре 2018 года прогремел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как пояснили спасатели, в торговом зале горели товары хозяйственного назначения. В самой многоэтажке образовалось задымление, в итоге из 11 и 12 подъездов были эвакуированы более 60 человек. После проветривания люди вернулись в свои дома, никто не пострадал.

Причины происшествия сейчас выясняются. В город направлена испытательная пожарная лаборатория.

Напомним, взрыв в этом доме прогремел 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.

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