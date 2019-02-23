Российское направление у украинских мигрантов потеряло популярность

Иммиграция украинских граждан в Россию снизилась почти втрое в течение последних трёх лет. Страна перестала быть лидером в соответствующем рейтинге.

Соответствующая информация обнародована пресс-службой Росстата.

В 2017 году численность украинских мигрантов в Российской Федерации составила 47,7 тысячи человек. По итогам 2018 года этот показатель достиг лишь 14,8 тысячи человек.

Новым лидером по миграции в российском направлении стал Таджикистан. За минувший год из этой республики прибыли около 31 тысячи человек. Второе место принадлежит Казахстану с 26,5 тысячи человек.

По информации Росстата, уровень миграционного прироста в РФ снизился на 87 тысяч человек за 2018 год, что составило 41,1 процента.