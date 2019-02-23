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Станислав Сикорский
23 Февраля, 2019 15:37
Российское направление у украинских мигрантов потеряло популярность
Украинские мигранты.
Источник: sud.ua
Москва, 23 Февраля - DIXINEWS.
Иммиграция украинских граждан в Россию снизилась почти втрое в течение последних трёх лет. Страна перестала быть лидером в соответствующем рейтинге.
Соответствующая информация обнародована пресс-службой Росстата.
В 2017 году численность украинских мигрантов в Российской Федерации составила 47,7 тысячи человек. По итогам 2018 года этот показатель достиг лишь 14,8 тысячи человек.
Новым лидером по миграции в российском направлении стал Таджикистан. За минувший год из этой республики прибыли около 31 тысячи человек. Второе место принадлежит Казахстану с 26,5 тысячи человек.
По информации Росстата, уровень миграционного прироста в РФ снизился на 87 тысяч человек за 2018 год, что составило 41,1 процента.
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