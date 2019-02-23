Порошенко по-своему объяснил отказ Путина от телефонного разговора

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил об отказе президента РФ Владимира Путина от телефонных переговоров из-за провокации в Керченском проливе. Попытка контакта со стороны Киева якобы произошла в тот самый день, 25 ноября.

С соответствующим заявлением глава Украины выступил в интервью для телеканала Fox News.

"В последний раз я пытался поговорить с ним (Путиным - DixiNews) по телефону в тот самый день агрессии против моих кораблей <…> я позвонил спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать", - уточнил Порошенко.

Напомним, в конце ноября корабельная группа ВМС Украины совершила провокацию, попробовав пересечь Керченский пролив без соблюдения официального порядка. Суда ФСБ РФ провели операцию и арестовали нарушителей. Украинская сторона настаивает на их немедленном освобождении, в то время как российские власти заявили о том, что военнослужащих ожидает законный суд за попытку нарушения границы.