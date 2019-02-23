Экономика

Виктория Грей
23 Февраля, 2019 11:50

Почти 180 миллиардов рублей в год заплатят россияне за вывоз мусора

Вывоз мусора.
Источник: M.news.yandex.ru
#вывозмусора

#операторы

#оплата
Москва, 23 Февраля - DIXINEWS.

Самый большой приход ожидается в Московской области. Новая система обращения с отходами начала действовать в регионах России с 1 января 2019 года.

На первом месте по самому высокому тарифу за вывоз и переработку ТКО установлен в Московской области. Он составляет 3062 рубля с человека в год. Далее идут Ленинградская область и Камчатский край – 2845 и 2645 рублей соответственно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Выводя среднюю сумму, аналитики пришли к выводу, что за вывоз отходов каждый житель России заплатит 1225 рублей в год. Общая сумма выплат составит 179,9 миллиардов рублей. Но, отмечается, что специалисты не учитывали данные о Москве и скидки у жителей домов, которые расположены рядом с полигонами.

Напомним, с 1 января 2019 года регионы России начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию мусора отвечают региональные операторы.

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