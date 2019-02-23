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Виктория Грей
23 Февраля, 2019 10:25
Три моста на границе с Колумбией закрыла Венесуэла
Венесуэльско - колумбийская граница.
Источник: News.yahoo.com
Каракас, 23 Февраля - DIXINEWS.
На такой шаг власти боливарианской республики пошли в связи с тем, что существует угроза суверенитету страны. С территории Колумбии, 23 февраля, ожидается гуманитарный конвой.
«Боливарианское правительство информирует населения о том, что из-за серьёзных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении суверенитета Венесуэлы, было принято решение на время полностью закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон», — написала вице-президент Делси Родригес.
Также вице-президент сообщила, что мосты возобновят работу в штатном режиме тогда, когда прекратятся «жестокие акты насилия» против Венесуэлы.
Помимо этого, она призвала президента Колумбии Ивана Дуке перестать поддерживать Дональда Трампа, который действует против прав венесуэльцев на мир и суверенитет.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США запланировали передать крупную партию оружия для оппозиции Венесуэлы с гуманитарным конвоем 23 февраля из Колумбии.
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