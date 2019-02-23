Над территорией России пролетел самолёт ВВС США

Он был зафиксирован радаром над Забайкальским краем. Boeing OC-135B совершил наблюдательный полёт.

Американский военный самолет в небе над Россией появился 22 февраля 2019 года. Такие данные передал мониторинговый портал PlaneRadar.

Boeing OC-135B с бортовым номером 61 – 2670 и позывным OSY12F совершил полёт над территорией Российской Федерации в целях наблюдения, согласно Договору по открытому небу (ДОН).

Согласно данным портала, Boeing был замечен над Читой.

ДОН — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу каждая из 34 стран-участников имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.

Из всех стран, включенных в договор больше всего квот у России, США и Белоруссии. По 42 полёта могут совершать самолёты этих стран ежегодно над территорией других государств из ДОН.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты практически заморозили ДОН, запретив полёты-наблюдения над своей территорией.