«Ребята удачно пристроились к проблеме»: эксперт объяснил, как Навальный и Соболь использовали дело с отравлением в Москве

Блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь приписали себе заслуги Следственного комитета по возбуждению дела об отравлении московских детей.

Алексей Навальный и юрист «ФБК» Любовь Соболь начали праздновать в социальных сетях «победу» по поводу возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела в связи с отравлением детей в московских детсадах в декабре прошлого года.

Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что повода для радости у них нет.

Как написала в своем Twitter Соболь , СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (лишение свободы на срок до шести лет) по факту поставки не отвечающих требованиям безопасности продуктов в столичные детские сады. Однако в постановлении написано, что дело было возбуждено 2 февраля, в то время как «расследование» «ФБК» вышло 31 января.

На этот факт обратил внимание телеграмм-канал «Шавки Красовского», который заметил, что либо следователь, посмотрев материалы команды Навального, сразу побежал возбуждать дело, либо они просто выдают результаты чужой работы за свои собственные.

«Напоминаем юристам хреновым, что доследственная проверка идет не двое суток, и, основываясь только на расследовании ФБК, НЕЛЬЗЯ возбудить уголовное дело, а вот на основании проверки правоохранительных органов, которая была проведена 29 декабря 2018 — МОЖНО!», - пишут авторы канала.

Кроме того, пресс-служба «Конкорд» ответила на вопрос журналистов об уголовном деле и сообщила, что компания знала об этом факте и оказывала следственным органам содействие с самого начала в соответствии с законами РФ.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов напомнил, что общественности известно множество «расследований» ФБК, которые оказывались «бурной фантазией» и картинками из Интернета, либо являлись откровенными «сливами». Этот случай также неоднозначен.

«Вся эта история с активностью Навального и иже с ним пахнет как всегда дурно», - сказал эксперт корреспонденту ФАН.

Чаусов отметил главный факт – оперативность работы российских правоохранительных органов, которые показывают несостоятельность суждений о «бездействии системы». Она накажет виновных без помощи Навального и Соболь.

«Потому что есть подозрение, что ребята просто очень удачно «пристроились к проблеме». Но такого рода поведение — паразитирование на проблемах, бедах и прочих трагедиях, — это как раз характерная черта всей этой публики, и Навальный с Соболь в данном случае просто самый показательный пример», - подытожил политолог.

Напомним, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин лично провел экскурсию по комбинату питания для мам московских детей, а вот Соболь на эту встречу не пришла. Кроме того, она не брала трубку, чтобы объяснить журналистам причины своего отсутствия, продолжая эксплуатировать образ жертвы.