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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 19:06

Депутат-единорос угрожал россиянке лопатой и поплатился

Флаги "Единой России".
Источник: Newsko.ru
#ЕдинаяРоссия

#депутаты

#Крашенинников
Нижний Новгород, 22 Февраля - DIXINEWS.

Теперь он лишён высокопоставленной должности. Но депутатом всё же останется, только рядовым.

Заместитель председателя городской думы Дзержинска Игорь Крашенинников лишился своей должности. Как сообщили в нижегородском отделении партии «Единая Россия», такое решение было принято после появления видео, где депутат угрожает женщине лопатой после мелкого ДТП.

Кроме того, Крашенинникова выгнали из местного политсовета за хамское поведение. В «Единой России» заявили, что он нанёс своими действиями репутационный ущерб партии. При всём этом, Крашенинников останется депутатом гордумы.

- Наказание суровое, человек лишён всех руководящих должностей. Свою вину он в полной мере осознаёт, - сказал секретарь нижегородского отделения «ЕР» Денис Москвин.

Сам Крашенинников оценил наказание как «справедливое и заслуженное», отметили в партии.

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