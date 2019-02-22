Порошенко в эфире российского канала крайне грубо высказался о Путине

Российскому журналисту удалось поговорить с украинским лидером. Тот не стал изменять своим принципам и нагрубил.

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» позволил себе крайне нелестные высказывания о россиянах и главе государства Владимире Путине.

Корреспондент телеканала Валентин Богданов «поймал» Петра Порошенко в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и поинтересовался судьбой главного редактора РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, который был арестован по подозрению в госизмене в середине 2018 года. В ответ на этот вопрос Порошенко вспылил, начав тыкать пальцем в репортёра.

Порошенко заявил, что в российской тюрьме «незаконно» находятся 24 украинских моряка, перед которыми Россия должна извиниться и немедленно выпустить. РФ он назвал «агрессором» и «нарушителем международного права».

- И вы, и ваш лидер - убийцы украинцев. Запомните это, - сказал Порошенко, так и не ответив на вопрос о Вышинском.

Напомним, украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в конце ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение границы РФ. По данному факту в нашей стране завели уголовное дело, моряков арестовали и этапировали в Москву.