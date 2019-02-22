Общество

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 16:04

Названы самые популярные подарки на День защитника Отечества

Подарки на 23-е февраля.
Источник: Poiskpodarkov.com
#деньзащитникаотечества

#подарки

#23февраля
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.

Теперь можно не ломать голову, что приготовить к этой торжественной дате. Проведено целое исследование, которое установило список наиболее популярных презентов на 23 февраля.

Самым популярным подарок на День защитника Отечества стали бритвы и триммеры. Об этом говорится в исследовании компании АТОЛ, материалы которого передала «Лента.ру». Средний чек на эти товары составил 1580 рублей, упав на 28% по сравнению с прошлым годом.

Вторым по популярности презентом на 23 февраля оказались пресловутые носки. Средний чек за них составил 282 рубля. На третьем месте идут брючные ремни, в среднем за которые платят 1207 рублей.

Кроме того, в топе популярных подарков оказались кошельки и портмоне, и даже ножи. А самыми дорогими презентами на 23 февраля стали автомобильная электроника, подарочные сертификаты, электроника, автомобильные инструменты и спортивные товары.

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