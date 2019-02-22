В Кремле объяснили падение телерейтинга послания Путина

Как заявил представитель Кремля, данные представлены только по Москве. А посмотреть трансляцию можно было и на других платформах, помимо телевидения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение телерейтинга послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию связано с переходом аудитории в интернет. Так в Кремле объяснили данные исследовательской компании Mediascope, которая утверждает, что послание посмотрели лишь 5,9% жителей Москвы, или 0,87 млн человек, и лишь 39% москвичей, смотревшие телевизор в момент послания.

- Всё более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику, - сказал Песков в беседе с «ТАСС».

Чтобы составить объективную оценку, Дмитрий Песков призвал добавить «интернет-смотрение» на разных платформах. А падение телеаудитории послания произошло лишь в Москве, тогда как важно получить цифры по стране в целом.

Что касается связи падения телерейтинга послания и рейтинга самого президента, Песков назвал такой подход «крайне примитивным».

Напомним, послание Федеральному собранию было оглашено 20 февраля.