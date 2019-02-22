Сжигавший верблюдов шаман перевёл «стрелки» на Кадырова

Он объяснил, что животные сначала были умерщвлены. И вообще, они были слишком агрессивные, так что хозяева пожелали от них избавиться.

Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков объяснил сожжение пяти верблюдов в Ангарске в ходе церемонии жертвоприношения. По словам Цыбикова, этот обряд был призван укрепить Россию и её народы, однако новость всколыхнула общественность.

Шаман рассказал, что им позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять агрессивных самцов, от которых они желают избавиться. При этом заживо верблюдов не сжигали – сначала их убили.

- Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий, - сказал Цыбиков «Коммерсанту», отвечая на вопрос о неодобрении подобных обрядов со стороны общественности и экологов.

Напомним, скандальный видеоролик появился в сети в начале февраля. На нём запечатлён обряд «Жэн тэнгэри яба», который проводился впервые в современной истории. Однако некоторые бурятские шаманы осудили поступок своих коллег, назвав жертвоприношение варварским.