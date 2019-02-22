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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 14:13
Сжигавший верблюдов шаман перевёл «стрелки» на Кадырова
Рамзан Кадыров.
Источник: Society-now.ru
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.
Он объяснил, что животные сначала были умерщвлены. И вообще, они были слишком агрессивные, так что хозяева пожелали от них избавиться.
Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков объяснил сожжение пяти верблюдов в Ангарске в ходе церемонии жертвоприношения. По словам Цыбикова, этот обряд был призван укрепить Россию и её народы, однако новость всколыхнула общественность.
Шаман рассказал, что им позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять агрессивных самцов, от которых они желают избавиться. При этом заживо верблюдов не сжигали – сначала их убили.
- Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий, - сказал Цыбиков «Коммерсанту», отвечая на вопрос о неодобрении подобных обрядов со стороны общественности и экологов.
Напомним, скандальный видеоролик появился в сети в начале февраля. На нём запечатлён обряд «Жэн тэнгэри яба», который проводился впервые в современной истории. Однако некоторые бурятские шаманы осудили поступок своих коллег, назвав жертвоприношение варварским.
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