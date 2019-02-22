Названо имя нового главы РФС

Он был единственным кандидатом на прошедших выборах. И получил единогласную поддержку.

В пятницу, 22 февраля, на внеочередной конференции Российского футбольного союза состоялись выборы президента организации. Как сообщили в пресс-службе РФС, на эту должность избран Александр Дюков, получивший единогласную поддержку кандидатов. Срок его полномочий продлится до 9 февраля 2021 года.

Отметим, что Дюков оказался единственным кандидатом на пост главы РФС. 19 декабря с данной должности ушёл вице-премьер Виталий Мутко.

Сам Александр Дюков с 2008 по 2017 год был президентом «Зенита», является председателем совета директоров клуба. При его правлении питерская команда 3 раза выиграла чемпионат России, дважды завоёвывала Кубок России, и выигрывала Кубок и Суперкубок УЕФА.

Накануне питерский «Зенит» обыграл дома турецкий «Фенербахче» со счётом 3:1 и прошёл в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.