Спорт

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 13:01

Названо имя нового главы РФС

Александр Дюков (слева).
Источник: rfs.ru
#РФС

#Дюков

#футбол
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.

Он был единственным кандидатом на прошедших выборах. И получил единогласную поддержку.

В пятницу, 22 февраля, на внеочередной конференции Российского футбольного союза состоялись выборы президента организации. Как сообщили в пресс-службе РФС, на эту должность избран Александр Дюков, получивший единогласную поддержку кандидатов. Срок его полномочий продлится до 9 февраля 2021 года.

Отметим, что Дюков оказался единственным кандидатом на пост главы РФС. 19 декабря с данной должности ушёл вице-премьер Виталий Мутко.

Сам Александр Дюков с 2008 по 2017 год был президентом «Зенита», является председателем совета директоров клуба. При его правлении питерская команда 3 раза выиграла чемпионат России, дважды завоёвывала Кубок России, и выигрывала Кубок и Суперкубок УЕФА.

Накануне питерский «Зенит» обыграл дома турецкий «Фенербахче» со счётом 3:1 и прошёл в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

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