Стало известно, на чём пришлось экономить россиянам

Наши соотечественники предпочитают не экономить на отпуске. Однако одежда и развлечения теперь стоят не на первых местах в списке интересов.

В 2018 году более половины россиян сократили расходы на покупку одежды и развлечения. Как пишет «РБК», об этом сказано в исследовании Nielsen, посвящённом динамике рынка товаров повседневного спроса.

Так, в четвёртом квартале прошлого года 64% опрошенных сэкономили на одежде и развлечениях. При этом в 2017 году на одежду предпочитали сильно не тратиться 59% респондентов, а на развлечения – 57%.

Ещё 40% опрошенных признались, что перестали тратиться на еду вне дома, 38% россиян урезали расходы на обновление техники.

Если говорить о продуктах, то 84% опрошенных изменили свои пищевые привычки, но не из-за экономии, а из-за приверженности к правильному питанию. 73% респондентов даже сказали, что готовы платить больше за полезные продукты.

Однако экономит на отпуске большинство россиян пока не готовы. Доля тех, кто пожалел денег на отдых, составила 45% против 49% в 2017 году.