|
Константин Большаков
22 Февраля, 2019 11:33
В США передумали полностью выводить войска из Сирии
Сара Сандерс.
Источник: Apnews.com
Вашингтон, 22 Февраля - DIXINEWS.
Американцы планируют оставить в арабской республике пару сотен миротворцев. Якобы, из-за критики после решения вывести войска.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намереваются оставить в Сирии небольшой контингент миротворцев после завершения вывода своих войск. Её слова передаёт Reuters.
- В течение некоторого времени в Сирии останется небольшая миротворческая группа примерно из 200 человек, - заявила представитель администрации Дональда Трампа.
Сандерс не стала уточнять, как долго американские военные задержатся в регионе, и где именно они будут располагаться. Источники в Белом доме заявили, что решение о миротворцах было принято после критики решения о полном выводе солдат из Сирии.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из САР в конце декабря 2018 года. Тогда же он назвал победу над террористами окончательной.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия