В США передумали полностью выводить войска из Сирии

Американцы планируют оставить в арабской республике пару сотен миротворцев. Якобы, из-за критики после решения вывести войска.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намереваются оставить в Сирии небольшой контингент миротворцев после завершения вывода своих войск. Её слова передаёт Reuters.

- В течение некоторого времени в Сирии останется небольшая миротворческая группа примерно из 200 человек, - заявила представитель администрации Дональда Трампа.

Сандерс не стала уточнять, как долго американские военные задержатся в регионе, и где именно они будут располагаться. Источники в Белом доме заявили, что решение о миротворцах было принято после критики решения о полном выводе солдат из Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из САР в конце декабря 2018 года. Тогда же он назвал победу над террористами окончательной.