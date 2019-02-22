«Девяток» яиц не сочли обманом покупателей

Никто не запрещает производителю фасовать продукты в любом количестве. И потребителя не обманывают, когда пишут на упаковке о девяти яйцах, ведь в коробке их действительность девять.

В министерстве промышленности и торговли РФ отказались считать обманом покупателей «девяток» яиц. Это не может быть обманом, если фактическое количество товара соответствует указанному на этикетке, пояснили в ведомстве в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Как пояснили в Минпромторге, требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза, в которых сказано, что маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой. А требований к фасовке в фиксированном объёме техрегламент не содержит, пишет «ТАСС».

- Соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов, - сказано в ответе министерства.

Обращение депутата также рассмотрели в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство не обнаружило нарушений антимонопольного законодательства при продаже «девятка» яиц, однако заметили, что «подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей».