Общество

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 10:45

Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице

Офисный сотрудник.
Источник: Leveton.su
#Роструд

#выходные

#праздники
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.

Дополнительного выходного в честь праздника не будет. Его перенесут на майские праздничные дни.

В Роструде напомнили россиянам, что пятница, 22 февраля, является предпраздничной, следовательно, рабочий день будет на 1 час короче. Это связано с празднованием в субботу Дня защитника Отечества.

Как пишет РИА «Новости», работники со стандартным графиком – пять рабочих дней в неделю – закончат сегодняшний рабочий день на час раньше. При этом в Роструде уточнили, что дополнительного выходного в связи с 23 февраля не будет.

Ближайшие длинные выходные будут на мартовские праздники – с 8 по 10 число. А дополнительный выходной в связи с Днём защитника Отечества будет перенесён на 10 мая.

Таким образом, весной продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Собянин решил с размахом отметить 5-летие со дня присоединения Крыма
Медведев объяснил вред долгих новогодних каникул
Перед Новым годом россиянам придётся работать шестидневку
Читайте в рубрике:
Условия арестантов решили сделать лучше
Россиянам ограничат ставки в азартных играх
В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте




В США создадут космические войска
Где находится самая наклонная улица в мире?
Панголины – самое популярное животное для контрабанды
«Товарищ, коллега и профессионал»: выступление Лаврова на конференции памяти Виталия Чуркина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо имя нового главы РФС
Москва, 22 Февраля, 12:30.
Из-за сильного ветра в Москве закрыли канатную дорогу
Москва, 22 Февраля, 12:15.
Стало известно, на чём пришлось экономить россиянам
Санкт-Петербург, 22 Февраля, 12:00.
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге будет отреставрирован
Вашингтон, 22 Февраля, 11:33.
В США передумали полностью выводить войска из Сирии
Нижний Новгород, 22 Февраля, 11:12.
Гордума оптимизировала структуру мэрии Нижнего Новгорода
Москва, 22 Февраля, 11:09.
«Девяток» яиц не сочли обманом покупателей
Уфа, 22 Февраля, 10:55.
Глава РБ рассказал о "башкортостанском" достоинстве молодёжи
Санкт-Петербург, 22 Февраля, 10:55.
Футбольный клуб «Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Москва, 22 Февраля, 10:45.
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице
Челябинск, 22 Февраля, 10:31.
Стало известно, как изменится вокзал Челябинска при реконструкции
Минск, 22 Февраля, 10:25.
Беларусь ответила на заявление экс-главы НАТО об аннексии Россией


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия