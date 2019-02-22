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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 10:45
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице
Офисный сотрудник.
Источник: Leveton.su
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.
Дополнительного выходного в честь праздника не будет. Его перенесут на майские праздничные дни.
В Роструде напомнили россиянам, что пятница, 22 февраля, является предпраздничной, следовательно, рабочий день будет на 1 час короче. Это связано с празднованием в субботу Дня защитника Отечества.
Как пишет РИА «Новости», работники со стандартным графиком – пять рабочих дней в неделю – закончат сегодняшний рабочий день на час раньше. При этом в Роструде уточнили, что дополнительного выходного в связи с 23 февраля не будет.
Ближайшие длинные выходные будут на мартовские праздники – с 8 по 10 число. А дополнительный выходной в связи с Днём защитника Отечества будет перенесён на 10 мая.
Таким образом, весной продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
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