Политика

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 10:25

Беларусь ответила на заявление экс-главы НАТО об аннексии Россией

Владимир Макей.
Источник: Eurasia.expert
#Беларусь

#НАТО

#Макей
Минск, 22 Февраля - DIXINEWS.

Его слова назвали «бредом отставного служащего». А самого бывшего чиновника – оторванным от реальности.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андреса Фога Расмуссена о том, что Россия может организовать в стране «украинский сценарий с войной и аннексией». По словам Макея, подобные заявления являются бредом.

- Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью? – заявил белорусский дипломат «Интерфаксу».

Расмуссен сделал скандальное высказывание в беседе с журналистами украинского издания LIGA.net. В беседе он посоветовал белорусскому народу и руководству страны «уберечься от агрессии россиян», добавив, что Минск должен переориентироваться к свободе и демократии.

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