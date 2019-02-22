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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 09:57
Пенсии и пособия перестанут трогать из-за долгов
Судебный пристав.
Источник: Oblgazeta.ru
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.
Соответствующий закон уже подписан главой государства. Теперь эти деньги нельзя будет забирать в качестве возврата долга.
Президент России Владимир Путин запретил взыскивать долги с социальных выплат. Соответствующий документ, подписанный главой государства, был опубликован на портале правовой информации. Он вносит поправки в закон «Об исполнительном производстве».
С 1 июня 2020 года судебные приставы не смогут блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями, социальными пособиями, средствами материнского капитала, выплатой по потере кормильца и т.д.
Кроме того, теперь работодатель обязан указывать в расчётных банковских документах соответствующий код вида дохода. Его порядок установит Центробанк.
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