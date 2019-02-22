Финансы

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 09:57

Пенсии и пособия перестанут трогать из-за долгов

Судебный пристав.
Источник: Oblgazeta.ru
#долги

#судебныеприставы

#ФССП
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.

Соответствующий закон уже подписан главой государства. Теперь эти деньги нельзя будет забирать в качестве возврата долга.

Президент России Владимир Путин запретил взыскивать долги с социальных выплат. Соответствующий документ, подписанный главой государства, был опубликован на портале правовой информации. Он вносит поправки в закон «Об исполнительном производстве».

С 1 июня 2020 года судебные приставы не смогут блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями, социальными пособиями, средствами материнского капитала, выплатой по потере кормильца и т.д.

Кроме того, теперь работодатель обязан указывать в расчётных банковских документах соответствующий код вида дохода. Его порядок установит Центробанк.

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