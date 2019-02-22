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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 09:04
Стала известна причина отставки правительства Казахстана
Нурсултан Назарбаев.
Источник: Ukrainianwall.com
Астана, 22 Февраля - DIXINEWS.
Такое решение принял глава государства. Вскоре будет создан новый кабинет министров.
В четверг, 21 февраля, в отставку ушло правительство Казахстана. Как сообщается на сайте президента страны, такой указ подписал Нурсултан Назарбаев.
Врио главы правительства назначили Аскара Мамина. Члены отправленного в отставку кабмина будут продолжать работу, пока не соберут новый состав правительства, сказано в указе, подписанном Назарбаевым.
Назарбаев объяснил своё решение тем, что учитывает интересы народа. К новому руководству правительства он обратился с требованием выработать «действенные шаги», направленные на повышение качества жизни, стимулирование экономики и реализацию стратегических задач.
- Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли, - резюмировал глава государства.
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