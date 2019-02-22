Стала известна причина отставки правительства Казахстана

Такое решение принял глава государства. Вскоре будет создан новый кабинет министров.

В четверг, 21 февраля, в отставку ушло правительство Казахстана. Как сообщается на сайте президента страны, такой указ подписал Нурсултан Назарбаев.

Врио главы правительства назначили Аскара Мамина. Члены отправленного в отставку кабмина будут продолжать работу, пока не соберут новый состав правительства, сказано в указе, подписанном Назарбаевым.

Назарбаев объяснил своё решение тем, что учитывает интересы народа. К новому руководству правительства он обратился с требованием выработать «действенные шаги», направленные на повышение качества жизни, стимулирование экономики и реализацию стратегических задач.

- Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли, - резюмировал глава государства.