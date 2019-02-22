Общество

Константин Большаков
22 Февраля, 2019 08:54

Условия арестантов решили сделать лучше

СИЗО.
Источник: Archangelsk.sm-news.ru
#Путин

#СПЧ

#арестанты
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.

Такое распоряжение отдал глава государства. Ранее стало известно, что следователи нередко «забывают» об арестантах.

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека подготовить предложения, которые могли бы улучшить условия содержания подозреваемых и обвиняемых. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте СПЧ.

В сообщении уточняется, что необходимо провести анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

- Представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц, - сказано там.

Ранее правозащитница Ева Меркачева говорила, что некоторые следователи месяцами не посещают фигурантов дел, находящихся в СИЗО. Были случаи, когда к задержанным не приходили по полгода, а некоторым приходилось объявлять голодовку, чтобы напомнить о своём существовании.

При этом в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что подобных ситуаций больше быть не должно.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Песков рассказал, почему Путин недоволен защитой бизнеса
Путин рассказал об угрозе отключения России от интернета
Названа причина отмены встречи Нетаньяху и Путина
Читайте в рубрике:
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице
Россиянам ограничат ставки в азартных играх
В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте




Первый день рождения пандочки отметили в зоопарке Малайзии
Где находится самая наклонная улица в мире?
Панголины – самое популярное животное для контрабанды
В США создадут космические войска
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо имя нового главы РФС
Москва, 22 Февраля, 12:30.
Из-за сильного ветра в Москве закрыли канатную дорогу
Москва, 22 Февраля, 12:15.
Стало известно, на чём пришлось экономить россиянам
Санкт-Петербург, 22 Февраля, 12:00.
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге будет отреставрирован
Вашингтон, 22 Февраля, 11:33.
В США передумали полностью выводить войска из Сирии
Нижний Новгород, 22 Февраля, 11:12.
Гордума оптимизировала структуру мэрии Нижнего Новгорода
Москва, 22 Февраля, 11:09.
«Девяток» яиц не сочли обманом покупателей
Уфа, 22 Февраля, 10:55.
Глава РБ рассказал о "башкортостанском" достоинстве молодёжи
Санкт-Петербург, 22 Февраля, 10:55.
Футбольный клуб «Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Москва, 22 Февраля, 10:45.
Россиянам напомнили о короткой рабочей пятнице
Челябинск, 22 Февраля, 10:31.
Стало известно, как изменится вокзал Челябинска при реконструкции
Минск, 22 Февраля, 10:25.
Беларусь ответила на заявление экс-главы НАТО об аннексии Россией


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия