Условия арестантов решили сделать лучше

Такое распоряжение отдал глава государства. Ранее стало известно, что следователи нередко «забывают» об арестантах.

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека подготовить предложения, которые могли бы улучшить условия содержания подозреваемых и обвиняемых. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте СПЧ.

В сообщении уточняется, что необходимо провести анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

- Представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц, - сказано там.

Ранее правозащитница Ева Меркачева говорила, что некоторые следователи месяцами не посещают фигурантов дел, находящихся в СИЗО. Были случаи, когда к задержанным не приходили по полгода, а некоторым приходилось объявлять голодовку, чтобы напомнить о своём существовании.

При этом в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что подобных ситуаций больше быть не должно.