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Константин Большаков
22 Февраля, 2019 08:54
Условия арестантов решили сделать лучше
СИЗО.
Источник: Archangelsk.sm-news.ru
Москва, 22 Февраля - DIXINEWS.
Такое распоряжение отдал глава государства. Ранее стало известно, что следователи нередко «забывают» об арестантах.
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека подготовить предложения, которые могли бы улучшить условия содержания подозреваемых и обвиняемых. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте СПЧ.
В сообщении уточняется, что необходимо провести анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
- Представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц, - сказано там.
Ранее правозащитница Ева Меркачева говорила, что некоторые следователи месяцами не посещают фигурантов дел, находящихся в СИЗО. Были случаи, когда к задержанным не приходили по полгода, а некоторым приходилось объявлять голодовку, чтобы напомнить о своём существовании.
При этом в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что подобных ситуаций больше быть не должно.
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