Политика

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 17:53

Россию обвинили во вмешательстве в выборы на Украине

Сотрудник СБУ.
Источник: Golos.ua
#СБУ

#Украина

#выборыпрезидента
Киев, 21 Февраля - DIXINEWS.

Силовики соседней страны сделали такое заявление. Ранее в Москве отрицали подобные предположения.

В четверг, 21 февраля, Служба безопасности Украины заявила, что Россия пыталась повлиять на выборы президента страны, которые состоятся 31 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте спецслужбы.

В нём говорится, что якобы некие россияне и украинцы, а также иностранцы, занимались вмешательством в выборы. Ранее они будто бы проводили избирательные компании в России в пользу «провластных кандидатов». СБУ обвинила этих людей в организации избирательных пирамид, и хотели подкупать избирателей.

Координатором данной сети назвали действующего депутата Верховной Рады, однако имя его раскрывать не стали.

Напомним, ранее подобное расследование о вмешательстве России во внутренние выборы организовали в США.

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