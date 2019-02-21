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Константин Большаков
21 Февраля, 2019 17:53
Россию обвинили во вмешательстве в выборы на Украине
Сотрудник СБУ.
Источник: Golos.ua
Киев, 21 Февраля - DIXINEWS.
Силовики соседней страны сделали такое заявление. Ранее в Москве отрицали подобные предположения.
В четверг, 21 февраля, Служба безопасности Украины заявила, что Россия пыталась повлиять на выборы президента страны, которые состоятся 31 марта. Соответствующее сообщение появилось на сайте спецслужбы.
В нём говорится, что якобы некие россияне и украинцы, а также иностранцы, занимались вмешательством в выборы. Ранее они будто бы проводили избирательные компании в России в пользу «провластных кандидатов». СБУ обвинила этих людей в организации избирательных пирамид, и хотели подкупать избирателей.
Координатором данной сети назвали действующего депутата Верховной Рады, однако имя его раскрывать не стали.
Напомним, ранее подобное расследование о вмешательстве России во внутренние выборы организовали в США.
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