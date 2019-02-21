Бизнес

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 16:37

Песков рассказал, почему Путин недоволен защитой бизнеса

Дмитрий Песков.
Источник: dixinews.ru
#Путин

#Песков

#бизнес
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

В Кремле объяснили, что не нравится главе государства. Российский лидер считает, что его поручения выполняют не слишком эффективно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин недоволен эффективностью выполнения его требований по защите бизнеса от необоснованных преследований. Слова Пескова передаёт «ТАСС».

Как объяснил представитель Кремля, после оглашения послания Федеральному собранию Путин даст новые поручения для решения этого вопроса. Песков уточнил, что формулировки президента в этой сфере «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей» и главных ориентиров.

Напомним, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В ходе него он попросил Генпрокуратуру и Верховный суд выяснить ситуацию с уголовным преследованием бизнесменов и представить соответствующие предложения.

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