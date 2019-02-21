Общество

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 15:53

Россиянам ограничат ставки в азартных играх

Букмекерская контора.
Источник: Region15.ru
#Минфин

#Лудомания

#азартныеигры
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

Правда, лишь по их собственному желанию. Такую идею придумали в правительстве.

Российские букмекерские конторы и тотализаторы могут составить реестр лудоманов. Как пишут «Известия», такой законопроект разрабатывают в министерстве финансов РФ.

В документе говорится, что любители азартных игр сами смогут попросить у букмекеров внести своё имя в соответствующий список или указать сумму, выше которой они просто не смогут поставить.

При этом попасть в список можно будет как добровольно, так и по заявлению опекунов недееспособных граждан. Реестр будет вести на базе саморегулируемых организаций игрового рынка, а заявление на исключение из него можно будет подать не раньше, чем через год после попадания.

Отмечается, что данная идея была предложена после роста числа обращений россиян, которые потребовали запретить игорные заведения вне специальных зон, которых всего пять, и защитить права граждан, подверженных лудомании.

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