В Германии расхвалили Россию за «Северный поток-2»

В правительстве страны считают, что проект полезен германской экономике. При его реализации Берлин окажется в преимуществе.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что удовлетворён реализацией российского проекта «Северный поток-2». Как уточнил министр, строительство газопровода позволит снизить риски снижения поставок газа из Норвегии и Великобритании при растущем потреблении и спросе на газ в Европе.

- Этот проект в настоящий момент получил разрешения четырех из пяти стран, в значительной степени реализован и внесёт вклад в стабилизацию обеспечения газом Европы во времена сокращающегося импорта газа из Норвегии и Великобритании, - приводит РИА «Новости» слова Альтмайера.

Немецкий политик также заявил, что выступает против антироссийских санкций, в том числе и тех, что могут навредить «Северному потоку-2». Петер Альтмайер считает, что европейские страны должны полностью отказаться от экономических ограничений в отношении Москвы.

- Лично я считаю, что у нас нет интереса в санкциях, - резюмировал министр, назвав ограничения политическими.