В России разрешили паллиативную медпомощь

Глава государства поручил разработать такой закон два года назад. А вчера потребовал принять его как можно быстрее.

В четверг, 21 февраля, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи. Как передаёт пресс-служба нижней палаты парламента, документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья людей.

Благодаря поправкам под паллиативной помощью будет пониматься не только медицинские вмешательства, направленные на избавление людей от боли, но также мероприятия по уходу и психологического характера.

Кроме того, закон прописывает право россиян на облегчение боли при помощи медицинских препаратов. Паллиативная помощь также разрешается на дому и в ряде случаев даже без согласия пациентов.

Напомним, соответствующий законопроект президент РФ Владимир Путин поручил разработать в 2017 году. Накануне в ходе послания Федеральному собранию глава государства потребовал как можно скорее завершить работу.