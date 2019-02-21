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Константин Большаков
21 Февраля, 2019 13:55
В России разрешили паллиативную медпомощь
Госдума.
Источник: dixinews.ru
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.
Глава государства поручил разработать такой закон два года назад. А вчера потребовал принять его как можно быстрее.
В четверг, 21 февраля, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи. Как передаёт пресс-служба нижней палаты парламента, документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья людей.
Благодаря поправкам под паллиативной помощью будет пониматься не только медицинские вмешательства, направленные на избавление людей от боли, но также мероприятия по уходу и психологического характера.
Кроме того, закон прописывает право россиян на облегчение боли при помощи медицинских препаратов. Паллиативная помощь также разрешается на дому и в ряде случаев даже без согласия пациентов.
Напомним, соответствующий законопроект президент РФ Владимир Путин поручил разработать в 2017 году. Накануне в ходе послания Федеральному собранию глава государства потребовал как можно скорее завершить работу.
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