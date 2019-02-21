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Константин Большаков
21 Февраля, 2019 12:50
Путин рассказал об угрозе отключения России от интернета
Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.
Власти нашей страны решили подготовиться к такому развитию событий. Так как не ясно, что у западных партнёров на уме.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ ответил на вопрос об угрозе отключения интернета на территории страны. Слова главы государства передаёт пресс-служба Кремля.
- Вы знаете, я же не могу за наших партнёров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесёт колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически, - заметил Путин.
По словам Владимира Путина, западные спецслужбы «все слушают, видят и читают», что говорят в нашей стране и накапливают «оборонную информацию». А с принятием законопроекта об устойчивом Рунете это перестанет происходить, объяснил он.
- Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически всё возможно, - резюмировал президент.
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