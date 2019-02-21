Политика

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 12:50

Путин рассказал об угрозе отключения России от интернета

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#интернет

#СМИ
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

Власти нашей страны решили подготовиться к такому развитию событий. Так как не ясно, что у западных партнёров на уме.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ ответил на вопрос об угрозе отключения интернета на территории страны. Слова главы государства передаёт пресс-служба Кремля.

- Вы знаете, я же не могу за наших партнёров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесёт колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически, - заметил Путин.

По словам Владимира Путина, западные спецслужбы «все слушают, видят и читают», что говорят в нашей стране и накапливают «оборонную информацию». А с принятием законопроекта об устойчивом Рунете это перестанет происходить, объяснил он.

- Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически всё возможно, - резюмировал президент.

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