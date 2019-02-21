СК РФ озвучил обвинения основателю Baring Vostok

Теперь стало известно, в чём подозревают силовики известного инвестора. Он может остаться в России надолго – за решёткой.

Следователи предъявили обвинения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Как передаёт «ТАСС», инвестора обвиняют в мошенничестве.

Так, речь идёт о ч. 4 ст. 159 УК РФ, пояснил собеседник агентства. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

В четверг, 21 февраля, обвинения будут предъявлены и другим фигурантам данного дела. Всего по нему, включая Калви, проходят шесть человек.

При этом с официальным обвинением в адрес Калви следователи пока не выступали.