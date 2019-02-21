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Константин Большаков
21 Февраля, 2019 10:14
Европа отказалась помогать США в Сирии
Солдаты США.
Источник: Ru.hellowallpaper.com
Вашингтон, 21 Февраля - DIXINEWS.
Американцы просили заменить своих солдат европейскими военными. Однако получили отказ от ряда стран.
Европейские страны отказались сменить американских солдат в Сирии своими военнослужащими. Об этом сообщает The Washington Post, которая ссылается на чиновников из США и ЕС.
Так, администрация президента США просила Великобританию, Германию и Францию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Собеседники газеты утверждают, что страны единодушно выступили против того, чтобы оставаться в САР, когда оттуда уйдут американцы.
При этом стоит отметить, что Лондон и Париж – единственные, кто кроме Вашингтона разместили военных в Сирии. Их солдаты снабжали и обучали бойцов сирийской оппозиции, которых Анкара считает террористами.
Данное решение, уверены военные чиновники, заставит Дональда Трампа пересмотреть своё решение о выходе из Сирии.
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