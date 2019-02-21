Европа отказалась помогать США в Сирии

Американцы просили заменить своих солдат европейскими военными. Однако получили отказ от ряда стран.

Европейские страны отказались сменить американских солдат в Сирии своими военнослужащими. Об этом сообщает The Washington Post, которая ссылается на чиновников из США и ЕС.

Так, администрация президента США просила Великобританию, Германию и Францию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Собеседники газеты утверждают, что страны единодушно выступили против того, чтобы оставаться в САР, когда оттуда уйдут американцы.

При этом стоит отметить, что Лондон и Париж – единственные, кто кроме Вашингтона разместили военных в Сирии. Их солдаты снабжали и обучали бойцов сирийской оппозиции, которых Анкара считает террористами.

Данное решение, уверены военные чиновники, заставит Дональда Трампа пересмотреть своё решение о выходе из Сирии.