Армия и оружие

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 10:14

Европа отказалась помогать США в Сирии

Солдаты США.
Источник: Ru.hellowallpaper.com
#США

#Сирия

#военные
Вашингтон, 21 Февраля - DIXINEWS.

Американцы просили заменить своих солдат европейскими военными. Однако получили отказ от ряда стран.

Европейские страны отказались сменить американских солдат в Сирии своими военнослужащими. Об этом сообщает The Washington Post, которая ссылается на чиновников из США и ЕС.

Так, администрация президента США просила Великобританию, Германию и Францию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Собеседники газеты утверждают, что страны единодушно выступили против того, чтобы оставаться в САР, когда оттуда уйдут американцы.

При этом стоит отметить, что Лондон и Париж – единственные, кто кроме Вашингтона разместили военных в Сирии. Их солдаты снабжали и обучали бойцов сирийской оппозиции, которых Анкара считает террористами.

Данное решение, уверены военные чиновники, заставит Дональда Трампа пересмотреть своё решение о выходе из Сирии.

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