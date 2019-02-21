Экономика

Константин Большаков
21 Февраля, 2019 09:25

Туроператорам хотят платить за привлечение иностранных туристов

Туристы в Москве.
Источник: Ok.ru
#туризм

#субсидии

#Минэкономразвития
Москва, 21 Февраля - DIXINEWS.

Власти рассматривают такую возможность. Для этого необходимо создать ряд условий.

Министерство экономического развития предложило до конца 2019 года создать виртуальную особую экономическую зону для туристической отрасли, ради привлечения в нашу страну иностранцев. Как пишет «Коммерсант», об этом сказано в плане мероприятий к стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что получили подобный документ, но уточнили, что пока обсуждение носит слишком неконкретный характер. В Ростуризме и самом министерстве ничего не прокомментировали.

Источники издания уточняют, что Минэкономразвития намеревается принять комплекс мер для поддержки компаний, которые занимаются въездным туризмом. В частности, будет упрощено оформление виз для организованных туристов. Этим смогут заниматься не только туроператоры, но и отели.

Среди других предложений выделяют субсидии – за каждого иностранца туроператорам могут начать доплачивать до 5 тысяч рублей.

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