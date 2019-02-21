Туроператорам хотят платить за привлечение иностранных туристов

Власти рассматривают такую возможность. Для этого необходимо создать ряд условий.

Министерство экономического развития предложило до конца 2019 года создать виртуальную особую экономическую зону для туристической отрасли, ради привлечения в нашу страну иностранцев. Как пишет «Коммерсант», об этом сказано в плане мероприятий к стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что получили подобный документ, но уточнили, что пока обсуждение носит слишком неконкретный характер. В Ростуризме и самом министерстве ничего не прокомментировали.

Источники издания уточняют, что Минэкономразвития намеревается принять комплекс мер для поддержки компаний, которые занимаются въездным туризмом. В частности, будет упрощено оформление виз для организованных туристов. Этим смогут заниматься не только туроператоры, но и отели.

Среди других предложений выделяют субсидии – за каждого иностранца туроператорам могут начать доплачивать до 5 тысяч рублей.